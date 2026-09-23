Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi yüzde 23,70'e yükseldi

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TCMB, Eylül 2026 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarından derlenen verilere göre, 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri sektörler arasında farklı yönlerde hareket etti.

Piyasa katılımcılarının beklentisi yüzde 23,70 oldu

Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine yükseldi.

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de 0,02 puanlık artışla yüzde 45,60’a çıktı.

Reel sektörün enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.