Piyasalarda gün ortası: BIST, dolar, euro ve altında son durum

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,82 puan değer kaybetti.

Cuma günü 5.191,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,24 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5.201,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.134,37, en yüksek ise 5.232,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükseldi, 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri GÜBRETAŞ, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.924 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,13, bileşik getirisi yüzde 10,39 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2390 ve dolar/yen paritesi 129,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8130 liradan, avro 20,5100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.924 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 86 dolardan işlem görüyor.