Piyasalarda gün ortası: Borsa yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,69 puan değer kazandı.

Cuma günü 7.706,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,02 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 7.688,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.672,35, en yüksek 7.786,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken, 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş, Mia Teknoloji ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.997 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 31,68, bileşik getirisi yüzde 34,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 149,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,2430 liradan, avro 29,8890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.997 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 azalışla 88,2 dolardan işlem görüyor.