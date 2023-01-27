Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (27 Ocak 2023)
Piyasalar, haftanın son işlem gününe hareketli başladı. İşte dolar/TL ve euro/TL kurunda son durum...
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul serbest piyasada dolar 18,8080 liradan, euro 20,4520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,8060 liradan alınan dolar 18,8080 liradan satılıyor. 20,4500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,4520 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,8130 lira, euronun satış fiyatı ise 20,4910 lira olmuştu.
Bu konularda ilginizi çekebilir