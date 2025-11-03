Piyasaların gözü TÜİK’te: Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentte perakende fiyat artışı ekimde yüzde 3,31 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise öngörü yüzde 2,69 seviyesinde. Eylül ayında yüzde 33,29 seviyesinde bulunan yıllık TÜFE’nin, ekimde yüzde 33,05’e gerilemesi bekleniyor. İTO verilerine göre gıda fiyatlarındaki artış, ekimde yüzde 4,05’e yükselerek genel enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

“Yeniden değerleme oranı” bugün netleşecek

Enflasyon verisiyle birlikte 2025’te uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden pasaport ve ehliyet harçlarına, trafik cezalarından emlak vergisine kadar birçok kalemde artış bu oran üzerinden hesaplanacak.