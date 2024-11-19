Protesto edilen senet adedi ekimde arttı

Ekim 2024’te protesto edilen toplam 23,6 bin adet senedin parasal tutarı 5,1 milyar TL oldu. Ekim ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 14 ve senet tutarı yüzde 6 arttı.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 25’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile İzmir, yüzde 8 ile Ankara, yüzde 7 ile Konya ve yüzde 6 ile Antalya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Gümüşhane oldu.