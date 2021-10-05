Reel Efektif Kur, üst üste 3. ayında da yükseldi
Reel Efektif Kur, eylül ayında 63,09 seviyesine yükseldi. Ağustos ayında 62,89 olarak açıklanan kur, 62,82 olarak revize edildi. Böylece Reel Efektif Kur, haziran ayında gördüğü tarihi dip seviye olan 59,77'yi gördükten sonra yükselişini 3. aya taşıdı.
Türk Lirası Reel Döviz Kuru Endeksi Eylül ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 0,4 artış gösterdi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi TÜFE bazında 63,09 puana yükseldi. Öte yandan TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi Ağustos ayında 62,89 puandan 62,82 puana revize edildi.
Yİ-ÜFE Bazlı REK 79,50 oldu
Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Eylül ayında 79,50 puan oldu. Bir önceki ayın Endeksi 79,83 puandan 79,06 puana revize edildi.
Gelişmekte olan ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 50,00 puandan 52,14 puana, gelişmiş ülkeler bazlı Reel Efektif Endeksi 70,59 puandan 70,99 puana geldi.
Reel ve nominal efektif döviz kuru nedir?
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.