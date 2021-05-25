Reel Kesim Güven Endeksi mayısta geriledi

Merkez Bankası, Reel Kesim Güven Endeksi verisinin mayıs ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 110,3 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 107,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.



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