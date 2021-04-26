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Reel Kesim Güven Endeksi, nisanda hafif yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 111 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Reel Kesim Güven Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 111 puan seviyesine yükseldi.  Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye  yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam  sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler  endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş  miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmive  genel gidişata ilişkin  değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir  önceki aya göre 2,8puan azalarak 107,4 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylar şu şekilde:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış  bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, iç  piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış     bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü  gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği, mevcut mamul  mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki  değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında  bir önceki ayda artış  bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç  aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım  harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği  gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler  ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin  güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin  artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki  aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya  göre1,7 puan artarak yüzde19,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 43,8'i  üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16,9‘u  talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör  olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali  imkansızlıklar, diğer faktörler ve işgücü yetersizliği izlemiştir.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde,  yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki  dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği  gözlenmektedir. Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı  piyasalarda rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise  artış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,4‘e  gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,3'e,  aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72,3‘e yükselmiştir."