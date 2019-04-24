Reel kesim güveni Nisan'da arttı

24 Nisan 2019

Merkez Bankası, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1745 işyerinin katıldığı anket sonuçlarından elde edilen Nisan ayı reel kesim güven endeksi (RKGE) verilerini yayımladı.

RKGE Nisan'da, önceki aya göre 3,4 puan artarak 105,5 seviyesine yükseldi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise önceki aya göre 0,7 puan yükselişle 100,0 değerini aldı.

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise endekste düşüşe neden oldu.

Güven, hizmette arttı, perakende ve inşaatta geriledi