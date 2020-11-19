Resmi Gazete'de bugün (19 Kasım 2020)
19 Kasım 2020 tarihli ve 31309 sayılı Resmi Gazete'de yer alan kararlar
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı
- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'na ait karar
Yönetmelik
- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı satış, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Tebliğler
- Gümrük genel tebliğinin (serbest dolaşıma giriş) (seri no: 3) yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ
- Dağıtım tarifesinin düzenlenmesi hakkında tebliğ
- Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince uygulanacak tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ
- Katılım bankalarınca uygulanacak tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ
- Tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ
Anayasa Mahkemesi Kararları
- Anayasa Mahkemesi'ne ait karar
- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları