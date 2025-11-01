Rusya’da imalat sektörü son üç ayın en sert daralmasını yaşadı

S&P Global Rusya İmalat PMI verisi, eylül ayındaki 48,2 seviyesinden ekimde 48,0’a gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Bu durum, sektörde beşinci ay üst üste küçülmeye işaret etti.

Yeni satışlar üç ayın en hızlı düşüşünü yaşarken, üretim zayıf talep nedeniyle azalmaya devam etti. Yine de eylüle göre düşüş hızı biraz yavaşladı.

Yurt dışı satışlarda artış kaydedilirken, iç pazarda talep zayıf seyrini sürdürdü. İstihdam hafifçe azaldı, ancak satın alma faaliyetleri son üç ayın en hızlı temposuna çıktı.

Girdi maliyetlerindeki enflasyon 16,5 yılın en düşük seviyesine inerken, firmalar satışları canlandırmak için ürün fiyatlarını düşürdü. İş dünyası güveni ise Mayıs 2022’den bu yana en zayıf seviyesine geriledi.