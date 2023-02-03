Sağlıkta rekor düzeyde artış: Yüzde 77,22

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,45 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, sırasıyla yüzde 18,35 ile sağlık, yüzde 12,73 ile lokanta ve oteller, yüzde 11,19 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Ocakta aylık bazda düşüş gösteren grup ise yüzde 1,53 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 3,31 ile konut, yüzde 4,46 eğitim ve yüzde 5,58 ile ev eşyası olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 77,22 ile sağlık, yüzde 75,13 ile lokanta ve oteller, yüzde 71 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.

Ocak 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 24,24 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 37,87 ile haberleşme, yüzde 41,70 ile eğitim, yüzde 47,69 ile ulaştırma olarak belirlendi.

Ocakta, endekste kapsanan 143 maddeden 12'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 2 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 129 maddenin ortalama fiyatında ise artış kaydedildi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)

Gıda ve alkolsüz içecekler: 6,62 / 71

Alkollü içecekler ve tütün: 11,19 / 50,60

Giyim ve ayakkabı: -1,53 / 24,24

Konut: 3,31 / 56,24

Ev eşyası: 5,58 / 61,90

Sağlık: 18,35 / 77,22

Ulaştırma: 6,29 / 47,69

Haberleşme: 6,23 / 37,87

Eğlence ve kültür: 8,70 / 49,85

Eğitim: 4,46 / 41,70

Lokanta ve oteller: 12,73 / 75,13

Çeşitli mal ve hizmetler: 10,27 / 56,86

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 6,13 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 59,97 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde)

Mevsimlik ürünler hariç TÜFE: 7,23 / 59,97

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE: 7,07 / 57,05

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE: 7,67 / 52,97

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE: 6,13 / 56,64

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE: 6,48 / 58,09

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE: 6,68 / 56,84