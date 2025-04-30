SAMEKS Bileşik Endeksi nisanda 46,0 seviyesine geriledi

SAMEKS Bileşik Endeksi, nisan ayında 5,5 puanlık düşüşle 46,0 seviyesine gerileyerek ekonomik faaliyette ivme kaybına işaret etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, nisanda 4,4 puanlık düşüşle 48,0 seviyesine indi. Girdi alımlarındaki sert daralma (-13,1 puan), endeksteki düşüşte belirleyici oldu. Teslimat süreleri ve nihai mal stoklarında yaşanan azalışlar da sektördeki durgunluğu destekledi. İş hacmi endeksi referans değer olan 50’nin altında kalırken, istihdam alt endeksindeki 4,5 puanlık düşüş de emek talebindeki zayıflamaya işaret etti.

Sanayi sektörü yılın en düşük seviyesinde

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise Nisan’da 5,5 puanlık düşüşle 44,4 seviyesine gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü. Yeni siparişlerdeki zayıflama devam ederken, üretim alt endeksi 2,7 puan düşerek 39,5 seviyesine indi. Girdi alımları referans değer üzerinde kalmaya devam etse de (52,6), istihdam alt endeksinin 42,9 puana düşmesi sektördeki genel yavaşlamayı teyit etti. Tedarik zincirindeki aksamalara işaret eden teslimat süresi alt endeksi ise 44,9 puana geriledi.

Nisan verileri, hem hizmet hem de sanayi sektörlerinde ekonomik faaliyetin hız kestiğini gösterirken, ikinci çeyreğe ilişkin görünümün zayıf seyrettiğine işaret ediyor.