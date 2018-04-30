SAMEKS'te inişli çıkışlı tablo

30 Nisan 2018

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Nisan 2018'e ilişkin Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) sonuçlarını açıkladı.

2018 yılı Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 53,7 değerine yükseldi. Ocak ayına 53,9 seviyesine inerek başlayan endeks, şubatta 54,2'ye çıkmış martta ise 52,8 seviyesine düşmüştü. Endekste referans değer olan 50'nin altına 15 aydır düşülmese de sürdürülebilir bir yükseliş ya da telaşlandırıcı bir düşüş gerçekleşmedi.

Nisan ayındaki artışta hizmet sektörünün önceki aya göre 3,3 puan artış kaydetmesi etkili olurken, önceki aya göre 2,8 puan artış kaydeden Sanayi Endeksi de Bileşik Endeksteki artışa destek verdi.

Nisan ayında, hizmet sektöründe gözlenen canlanmada girdi alımlarındaki 6,4 puanlık artış etkili olurken, buna bağlı olarak iş hacminde de toparlanma gözlendi. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde gözlenen hızlanmalar üretim artışına destek verdi, önceki aya göre hafif bir ivme kaybı gözlenmesine karşın girdi alımlarındaki artışların sürdüğü görüldü.