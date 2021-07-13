Sanayi üretimi baz etkisiyle yıllık yüzde 41 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi üretim Endeksi'nin mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 arttığını açıkladı. Yaşanan güçlü artış 2020 yılında etkisini gösteren pandemi kaynaklı sanayide üretimin neredeyse durma noktasına gelmesinden kaynaklandı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

Aylık bazda artış yüzde 1,3

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.