Sanayi üretimi beklentileri karşılamadı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 düşerken, yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi. Piyasada aylık yüzde 0,7 daralma ve yıllık yüzde 10,2 artış olduğu tahmin ediliyordu.

TÜİK verilerine göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,5 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.