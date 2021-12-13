Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geldi

Türkiye'nin sanayi üretimi ekim ayında yıllık yüzde 8,5, aylık yüzde 0,6 artış kaydetti. Ekonomistler sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 8 artış tahmininde bulunmuştu.

TÜİK verileri çerçevesinde sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.