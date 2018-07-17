Sanayi üretimi beklentiyi aştı

17 Temmuz 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin 'Sanayi Üretim Endeksi' raporunu açıkladı.

Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı. Analistler sanayi üretiminin yıllık yüzde 5 civarında artmasını bekliyordu. Aynı ay arındırılmamış sanayi üretimi ise yıllık yüzde 7 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Sanayi üretim endeksi ve değişim oranları

Bir önceki aya göre azalma var

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalma kaydetti. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azaldı.