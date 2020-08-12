Sanayi üretimi temmuzda yüzde 9,1 arttı
AB'nin sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 9,1 artarken, yıllık yüzde 12,3 düştü.
Avrupa Birliği'nin (AB) sanayi üretimi temmuz ayında aylık yüzde 9,1 arttı ancak yıllık yüzde 12,3 geriledi. Beklenti sanayi üretiminin aylık yüzde 10 artması ve yıllık yüzde 11,5 düşmesiydi. Açıklanan verilere göre AB'nin sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kaldı.
AB'nin Sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 12,4 artarken, yıllık yüzde 20,9 düşmüştü.