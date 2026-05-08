Sanayi üretiminde düşüş sürdü: Yıllık gerileme yüzde 1,1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Sanayi Üretim Endeksi 2026 yılı mart ayında yıllık bazda yüzde 1,1 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 geriledi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 düşerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

Aylık bazda da düşüş yaşandı

Sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre de gerileme kaydetti. Verilere göre toplam sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık yüzde 1,6 düşerken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azalış gösterdi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi.