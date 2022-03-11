Sanayi üretiminde 'enerji' kaybı

Sanayi üretimi, İran'dan doğalgaz kesintisi kaynaklı olarak sanayi tesislerinde birkaç gün süren elektrik ve doğal gaz kısıntılarının etkisiyle, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 daraldı. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi. Üretimin yüzde 8 artacağı öngörülüyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ise yıllık bazda yüzde 8,2 artış yaşandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yıllık bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 azaldı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 2,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 düşüş gösterdi.