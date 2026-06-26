Sanayi üretiminden satışlar 24 trilyon lirayı aştı! Zirvede hangi sektör var?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, girişimlerin ürettikleri ürünlerden elde ettiği satışlar 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon lira olarak gerçekleşti.

Üretimden yapılan satışlar 2024 yılında 18 trilyon 814 milyar 973 milyon lira, 2023 yılında ise 13 trilyon 343 milyar 937 milyon lira olmuştu.

Gıda sanayi ilk sırada yer aldı

Toplam üretimden yapılan satışların yüzde 15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Gıda sektörünü yüzde 10,2 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, yüzde 6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı izledi.

Yüksek teknolojinin payı yüzde 3,6

İmalat sanayinde teknoloji düzeyine göre yapılan sınıflandırmada yüksek teknoloji ürünleri, toplam satış değerinin yüzde 3,6'sını oluşturdu. Orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,8 olurken, düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplam payı yüzde 67,5 olarak hesaplandı.

Ara malları üretimi öne çıktı

Ana sanayi gruplarına göre değerlendirildiğinde, üretimden yapılan satışların yüzde 43,8'ini ara malları oluşturdu. Dayanıksız tüketim malları yüzde 23,7, sermaye malları ise yüzde 21,8 pay aldı.

Otomobil üretimi 1,2 milyonu aştı

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'de 1 milyon 216 bin 140 adet otomobil üretildi. Aynı dönemde 8 milyon 329 bin 500 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon 22 bin 968 ton hazır beton, 1 milyon 266 bin 183 adet kombi, 9 milyon 557 bin 361 ton deterjan ve yıkama müstahzarı ile 774 bin 970 adet motosiklet üretimi gerçekleştirildi.

Otomotiv satışlarının büyük bölümü beş ilde gerçekleşti

Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatından yapılan satışların yüzde 83,1'i beş ilde toplandı. Satışların yüzde 34'ü Kocaeli'nde, yüzde 29,8'i Bursa'da, yüzde 11,8'i Sakarya'da, yüzde 3,9'u Aksaray'da ve yüzde 3,6'sı İzmir'de yapıldı.

Fason üretimde giyim sektörü ilk sırada

İmalat sanayinde fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinde en yüksek pay yüzde 32,3 ile giyim eşyaları imalatına ait oldu. Tekstil ürünleri imalatı yüzde 17,6 ile ikinci, fabrikasyon metal ürünleri imalatı ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.