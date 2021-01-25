Sanayide kapasite kullanım oranı geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.



Merkez Bankası 2021 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1717 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi.



Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.