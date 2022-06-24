Sanayide kapasite kullanım oranı haziranda geriledi
İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı haziran ayında 0,4 puanlık düşüşle 77,6 puan seviyesine indi. En büyük düşüş ise yaklaşık 2 puanlık düşüşle dayanıklı tüketim malları kategorisinde yaşandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Haziran ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.