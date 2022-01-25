Sanayide kapasite kullanım oranı ocakta geriledi
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında bir önceki aya göre 1,1 puan geriledi ve yüzde 77,6 oldu.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ocak ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti.