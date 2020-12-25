Sanayide kapasite kullanım oranı yılı yüzde 75,6'yla kapattı
İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı aralık ayında yüzde 75,6'ya geriledi.
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6'ya geriledi.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.
2020 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.