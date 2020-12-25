Sanayide kapasite kullanım oranı yılı yüzde 75,6'yla kapattı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6'ya geriledi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.







2020 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.





