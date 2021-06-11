Sanayide üretim geçen aya göre yüzde 1 geriledi

TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 artış kaydetti. Güçlü yükseliş geçen yıl aynı dönemde pandemi kaynaklı olarak veride yaşanan sert düşüşten kaynaklandı. Aylık bazda bakıldığında ise sanayi üretim endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri yıllık bazda incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri aylık bazda incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.