Sektörel cirolar toplamı mart ayında yüzde 50 arttı
TÜİK, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin mart ayında yüzde 49,9 arttığını açıkladı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mart ayında yıllık yüzde 49,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 53,5, inşaat ciro endeksi yüzde 27,7, ticaret ciro endeksi yüzde 52,5, hizmet ciro endeksi yüzde 39,9 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 5,3 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Mart ayında aylık yüzde 5,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, ticaret ciro endeksi yüzde 5,6, hizmet ciro endeksi yüzde 7,2 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 4,2 azaldı.