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Sektörel güven, hizmet ve perakendede azaldı, inşaatta arttı

Güven endeksi bu yılın ağustos ayında, bir önceki aya göre hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken inşaat sektöründe yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Ağustos ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken inşaat sektöründe yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı.