Sektörel güven inşaat ve hizmette geriledi, ticarette arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında Ocak ayına göre hizmet sektöründe yüzde 1,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,3 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi 100,4 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 101,9 iken, Şubat ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 100,4 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,1 azalarak 101,8 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi aynı düzeyde kalarak 98,0 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,1 azalarak 101,4 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 108,9'a çıktı

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 0,4 oranında artarak 108,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,8 artarak 122,2 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,8 artarak 92,6 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4 azalarak 112 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 83,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 84,2 iken, Şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,6 artarak 76,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,6 azalarak 89,3 değerini aldı.



İnşaat sektöründe Şubat ayında girişimlerin yüzde 48,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 51,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" Ocak ayında yüzde 26,3 iken Şubat ayında aynı oranda kaldı, "talep yetersizliği" Ocak ayında yüzde 22,4 iken Şubat ayında yüzde 25,7 ve "diğer faktörler" Ocak ayında yüzde 30,0 iken Şubat ayında yüzde 27,2 oldu.