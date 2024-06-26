Sigortalı çalışan sayısı bir yılda yüzde 1,5 azaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlara ait Mart 2024 verilerini 31 Mayıs 2024 tarihinde açıkladı.

Buna göre, mart ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 1,5 (351.053) azalırken aylık olarak ise yüzde 0,4 (103.263) artarak 22.910.562 olarak gerçekleşti.

TEPAV'ın konu ile ilgili raporuna göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki istihdam yıllık olarak yüzde 3,1 (524.768) azaldı. Aylık olarak ise yüzde 0,5 (88.270) oranında arttı. Diğer taraftan, esnaf-çiftçi grubundaki yıllık değişim yüzde 5,4 azalış yönünde oldu. Alt sınıflarda değişimler ise esnaf sayısında yüzde 5,1 (132.849), çiftçi sayısında yüzde 7,2 (35.408) azalış şeklinde gerçekleşti. Aylık olarak da esnaf sayısında yüzde 0,8 artış yaşanırken çiftçi sayısında yüzde 1,1 oranında azalış gerçekleşti. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 10,3 artarken aylık olarak ise yüzde 0,02 azaldı.

İnşaat sektöründe güçlü istihdam görünümü korundu

İnşaat dışındaki ana sektörlerde istihdam, daralma eğilimini korudu. Mart ayı itibarıyla yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 7,9, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 3,0 daralma kaydedildi. Bunun yanı sıra, inşaat sektöründe güçlü istihdam görünümü yüzde 8,6’lık yıllık artış seviyesi ile korundu. Hizmet sektörlerindeki çalışan sayısı da geçen yılın aynı ayına göre geriledi. Mart ayında kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 10,5, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde yüzde 11,1, eğitim faaliyetlerinde yüzde 3,2 yıllık istihdam azalışları gerçekleşti. Bunun yanı sıra, diğer hizmet sektörlerinden gayrimenkul faaliyetlerinde 2023 yılı Nisan ayında başlayan daralma, mart ayında da yüzde 10,6 düzeyi ile devam etti.

İnsan sağlığı hizmetleri en fazla istihdam kaybeden sektör oldu

Mart ayında 89 alt sektörün 67’sinde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalma görüldü. İnsan sağlığı hizmetleri 114.667’lik çalışan sayısı ile en fazla istihdam kaybeden sektör oldu. Yıllık değişimde ise yüzde 12,8 oranında daralma gerçekleşti. İnsan sağlığı hizmetleri dışında, giyim eşyaları imalatı (102.719), toptan ticaret sektörü (56.451) ve tekstil ürünleri imalatı (43.305) çalışan sayısı olarak istihdamı en çok daralan diğer sektörler olarak sıralandı.