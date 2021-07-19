Şirketler 'Yeşil Mutabakat'a ne kadar hazır?
Dünya Gazetesi yazarı Güven Sak, ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri olan 'Yeşil Mutabakat'ı kaleme aldı.
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Geçenlerde bir toplantıda bana tam da bu soruyu sordular. Bugün bu soruya odaklanmanın tam zamanı. Geçen hafta Yeşil Yeni Mutabakat konusunda verimli bir haftaydı. İsterseniz o toplantıda bana sorulan soruya verdiğim cevapla başlayayım:
Şirketlerimiz Yeşil Mutabakata hazır mı? Değil, elbette. Bu konuda manasız hayal kurmayın. Gelin bakın neden değil ve ne yapmak lazım?