Son 8 ayın en düşük cari açığı

Cari işlemler açığı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 947 milyon doları azalarak 1 milyar 127 milyon doları oldu.Piyasa beklentileri doğrultusunda gelen haziran verisi, 8 ayın ayın en düşük cari açık rakamı.

Cari işlemler hesabı mayısta 3,08 milyar dolar açıktan 3,20 milyar dolar açığa revize edildi. On iki aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari açıkta yıllık bazda yaşanan düşüşte bir önceki yılın haziran ayında 346 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1 milyar 511 milyon dolar net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon dolar azalarak 1 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç 2 milyar dolar fazla verdi



Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın haziran ayında 40 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 1 milyar 995 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 418 milyon dolar artarak 1 milyar 21 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 46 milyon dolar azalarak 18 milyon dolar olarak açıklandı.