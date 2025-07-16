Son 8 ayın en yüksek seviyesi! Mayıs ayında ücretli çalışan sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 oranında artış gösterdi.

Son 8 ayın en yüksek seviyesi!

Geçen yıl mayıs ayında 15 milyon 698 bin 674 olan ücretli çalışan sayısı, 2025 Mayıs itibarıyla 15 milyon 883 bin 683'e yükseldi. Bu sayı 2024'ün eylül ayında 15.992 olan ücretli çalışan sayısının ardından en yüksek seviye oldu.

Alt sektörlere bakıldığında, yıllık bazda sanayi sektöründe çalışan sayısı yüzde 3,1 oranında azalırken; inşaat sektöründe yüzde 4,6, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,9 oranında artış kaydedildi.

Aylık bazda ücretli çalışan sayısı değişmedi

Mayıs ayında, ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre toplamda değişiklik göstermedi. Ancak sektör bazında küçük farklılıklar gözlendi.

Aylık bazda, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,6 düşerken; inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 artış gerçekleşti.