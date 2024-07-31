SON DAKİKA: 2024'ün ilk altı ayında ihracat arttı, ithalat daraldı... Açık 42,5 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı, dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı.

İhracat Haziran 2024'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran 2024 döneminde ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 66,8'ken 2024'ün aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında yüzde 79,7'ken geçen ay yüzde 76,4'e geriledi.