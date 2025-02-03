Son dakika... ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Giyim ve ayakkabı harcamaları cep yaktı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. Ocak ayında enflasyon yüzde 8.22 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 81.01 oldu.
Haber Merkezi
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 8,22 artarken yıllık enflasyon yüzde 81,02 olarak gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 20.6 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 1.8 ile "Sağlık" grubunda oldu.