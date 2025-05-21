Son dakika: Net uluslararası yatırım pozisyonu martta 270 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı mart ayına ilişkin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini paylaştı.

Verilere göre, mart sonunda Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3,1 artışla 377,9 milyar dolar seviyesine yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 2,1 azalarak 648 milyar dolara geriledi. Böylece net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı 25,2 milyar dolar azalarak -270,1 milyar dolara düştü.

Bankaların efektif ve mevduat varlıklarında artış

Bankaların döviz cinsinden efektif ve mevduat varlıklarında artış yaşandı. Söz konusu kalem, yüzde 13,6 oranında artarak 44,8 milyar dolara ulaştı.

Varlık tarafındaki kalemlerde yıl sonuna göre doğrudan yatırımlar yüzde 3,0 artışla 73,3 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 6,8 artışla 4,2 milyar dolar, diğer yatırımlar yüzde 5,7 artışla 143,8 milyar dolar, rezerv varlıklar yüzde 0,9 artışla 156,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülük tarafında ise özellikle Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülüklerinde düşüş görüldü. Bu kalem, yüzde 13,3 oranında azalarak 30,1 milyar dolara geriledi.

Yıl sonuna göre değerlendirildiğinde yükümlülüklerin alt kalemlerinde ise şu gelişmeler yaşandı:

Doğrudan yatırımlar, BIST 100 endeksindeki gerileme ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9,2 düşüşle 165,2 milyar dolara indi. Portföy yatırımları yüzde 3,6 azalışla 120,2 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar ise yüzde 2,1 artarak 362,7 milyar dolara yükseldi.