Son Dakika... Ramazan pidesi fiyatları açıklandı!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesi için belirlenen fiyatları paylaştı.

Buna göre, 250 gram Ramazan pidesinin yeni fiyatı 20 TL oldu.

Gramaj yükseltildi

Balcı ayrıca, 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini kaydetti.

Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinde fiyat artışını bu sene en makul seviyede tutmaya çalıştıklarını da ekledi.

2024 yılında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide, 15 TL'den satılıyordu. Ramazan pidesi fiyatlarına yaklaşık yüzde 35 oranında zam gelmiş oldu.