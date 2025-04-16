Son dakika: Son 9 ayın en düşük seviyesi! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün mart ayı konut satışlarını açıkladı.

Türkiye genelinde Mart 2025’te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795’e ulaştı. Böylece konut satış rakamları Haziran 2024'ten beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

En fazla satışın gerçekleştiği il 19 bin 820 ile İstanbul oldu. İstanbul’u, 10 bin 203 satışla Ankara, 7 bin 513 satışla İzmir takip etti. Konut satışlarının en az gerçekleştiği iller ise sırasıyla 28 konutla Ardahan, 33 konutla Bayburt ve 63 konutla Tunceli olarak kaydedildi.

3 aylık satışta yüzde 20 artış

Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte ise Türkiye genelinde toplam 335 bin 786 konut satışı yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1’lik bir artışı ifade ediyor.

İpotekli konut satışları 18 bin oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 oranında artarak 51 bin 729 oldu. Mart ayında 4 bin 331; Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Yabancılara 1574 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında azalarak bin 574 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin oldu.

En çok konut hangi vatandaşlara satıldı?

Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 275 ile Rusya Federasyonu, 153 ile İran ve 124 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.