Son dakika: TÜİK açıkladı! 15-17 yaş arası her 4 çocuktan biri çalışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Çocuk' başlıklı verilerini yayımladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2024 yılı sonunda Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 olarak kaydedildi. Bu nüfusun 21 milyon 817 bin 61’ini çocuklar oluşturdu. Erkek çocukların oranı yüzde 51,3 olurken, kız çocukların oranı yüzde 48,7 olarak açıklandı.

Birleşmiş Milletler’in 0-17 yaş grubunu kapsayan tanımına göre, 1970’te toplam nüfusun yüzde 48,5’i çocuklardan oluşurken, bu oran 1990’da yüzde 41,8’e, 2024’te ise yüzde 25,5’e kadar geriledi.

En yüksek oran Şanlıurfa’da

İllere göre çocuk nüfus oranları incelendiğinde, en yüksek oran yüzde 43,8 ile Şanlıurfa’da görüldü. Şanlıurfa’yı yüzde 39,8 ile Şırnak, yüzde 37,4 ile Ağrı, Mardin ve Muş izledi. En düşük çocuk nüfus oranı ise yüzde 16,4 ile Tunceli’de kaydedildi. Tunceli’yi yüzde 17,3 ile Edirne, yüzde 18,0 ile Kırklareli takip etti.

15-17 yaş grubunda işgücüne katılım yüzde 24,9

TÜİK’in 2024 yılı Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılım oranı yüzde 24,9 oldu. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 35,6, kız çocuklarda ise yüzde 13,7 olarak belirlendi. 2023 yılında ise 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılım oranı 22,1, istihdam oranı ise yüzde 19,6 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye'nin çocuk nüfusu AB ülkelerini geride bıraktı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında AB genelinde çocuk nüfus oranının ortalama yüzde 17,8 olduğu görüldü. AB ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23,0 ile İrlanda, yüzde 20,8 ile Fransa ve yüzde 20,6 ile İsveç olarak öne çıktı.

Öte yandan, çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 14,7 ile Malta, yüzde 15,1 ile İtalya ve yüzde 15,7 ile Portekiz oldu. Türkiye ise yüzde 25,5'lik çocuk nüfus oranı ile AB üye ülkelerinin tamamından daha yüksek bir orana sahip oldu.