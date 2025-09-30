Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri belli oldu, Ağustos ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2025' raporunu yayımladı.

Verilere göre, H-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,47, Aralık 2024’e göre yüzde 34,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,09 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık arttı

Yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51, bilgi ve iletişimde yüzde 41,62, gayrimenkulde yüzde 49,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 41,54 artış gerçekleşti.

Aylık karşılaştırmada ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35, bilgi ve iletişimde yüzde 3,01, gayrimenkulde yüzde 2,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17 oranında yükseliş kaydedildi.