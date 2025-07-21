Son dakika: TÜİK açıkladı! Haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Verilere göre, YD-ÜFE haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,42 oranında artış gösterdi. Endeks, Aralık 2024’e göre yüzde 19,77, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,38 oranında yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 25,17 olarak kaydedildi.

Sanayi sektörleri bazında yıllık değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı endeksinde yüzde 23,36, imalat sanayinde ise yüzde 28,48 oranında artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarında yıllık artışlar ise şu şekilde gerçekleşti:

• Ara mallarında: %24,95

• Dayanıklı tüketim mallarında: %32,19

• Dayanıksız tüketim mallarında: %30,89

• Enerji grubunda: %10,33

• Sermaye mallarında: %33,30

Aylık bazda incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yüzde 2,03 artarken, imalat sanayindeki aylık artış yüzde 3,44 olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının haziran ayı değişim oranları ise şöyle sıralandı:

• Ara mallarında: %2,83

• Dayanıklı tüketim mallarında: %2,50

• Dayanıksız tüketim mallarında: %3,30

• Enerjide: %9,96

• Sermaye mallarında: %3,34