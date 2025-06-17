Son dakika: TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi endeksi nisanda yıllık bazda arttı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan 2025 ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, inşaat sektörünün alt kalemlerinde yıllık bazda artış dikkat çekerken, aylık bazda düşüş gözlendi.
Nisan 2025’te bina inşaatı üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,6 yükseldi. Bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,9’luk artış kaydedilirken, özel inşaat faaliyetlerinde ise yüzde 7,5 oranında büyüme yaşandı.
Aylık bazda düşüş gözlendi
Öte yandan, aylık verilere bakıldığında, toplam inşaat üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. Alt kalemlerde de benzer bir düşüş söz konusu. Bina inşaatı yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 1,1 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 1,0 oranında geriledi.