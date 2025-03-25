Son dakika: TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.

Bu verilere göre güven endeksi mart ayında hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış gerçekleştirirken perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı ve inşaat sektöründe ise yüzde 0,5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.