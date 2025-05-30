Son dakika: TÜİK duyurdu! Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nisan ayına ait işgücü istatistiklerini duyurdu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bine ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 8,6 seviyesine çıktı. Verilere göre, bu oran erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranında azalma

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 48,8 olarak hesaplandı. Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin kişi oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,8 iken, kadınlarda yüzde 32,2 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılma oranında aylık düşüş

İşgücü 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,7 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

Fiili çalışma süresi 42,2 saat olarak gerçekleşti

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 32,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 32,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,0 olarak tahmin edildi.