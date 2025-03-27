Son dakika: TÜİK duyurdu! Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait işgücü istatistiklerini duyurdu. Şubat ayında işsiz sayısının bir önceki aya göre azaldığı ve işsizlik oranının düştüğü görüldü.

Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı Şubat ayında 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık bir düşüşle yüzde 8,2 seviyesinde kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,0 olarak belirlendi.

İstihdamda düşüş

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilen kişi sayısı 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişiye düştü. İstihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0, kadınlarda ise yüzde 31,9 oldu.

İşgücüne katılma oranı azaldı

İşgücü 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,9 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı ne oldu?

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,4 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 28,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 28,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.