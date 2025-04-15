Son dakika: TÜİK şubat verilerini açıkladı! Ücretli çalışan sayısı 10 ayın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 15 milyon 125 bin 704 kişiden 15 milyon 293 bin 843 kişiye yükseldi.

Alt sektörlere bakıldığında, sanayi sektöründe yıllık bazda çalışan sayısı yüzde 2,2 oranında azalırken; inşaat sektöründe yüzde 2,0, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,9 oranında artış kaydedildi.

Aylık bazda ücretli çalışan sayısında azalma

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Ocakta 15 milyon 412 bin olan ücretli çalışan sayısı şubat ayı itibarıyla 15 milyon 294 bine geriledi.

Şubat ayında sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,4, inşaat sektöründeki çalışan sayısı yüzde 0,7 oranında düşerken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında artış görüldü.