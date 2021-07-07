SPK'dan 32 kişi ve 1 şirkete 6 ay işlem yasağı

SPK bültenine göre kurul, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. (SNGYO) pay piyasasında 27.05.2021-06.07.2021 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, 32 gerçek ve bir tüzel kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.