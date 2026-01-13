Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 4 milyar doları aştı

Dünyanın üç öğün protein ihtiyacını karşılayan Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2025 yılında ihracatını yüzde 5’lik artışla 3 milyar 862 milyon dolardan 4 milyar 46 milyon dolara yükseltti.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektörün 2015 yılında 1 milyar 184 milyon dolar olan ihracatını 10 yılda yüzde 123 artırmayı başardığını belirterek, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatın yıldız alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Su ürünleri ihracattan yüzde 55 pay aldı

Sektör ihracatında en büyük payı 2 milyar 243 milyon dolarla su ürünleri aldı. Böylece su ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 55 olarak kayıtlara geçti.

Kanatlı ve yumurta sektörü, uygulanan kota ve ihracat kısıtlamalarına rağmen 1 milyar 120 milyon dolarlık ihracatla 2024 yılındaki performansını korudu. Kanatlı eti ihracatı yüzde 8 artışla 671 milyon dolardan 723 milyon dolara yükselirken, yumurta ihracatı 2025 yılında uygulanan fon nedeniyle yüzde 14 düşüşle 463 milyon dolardan 397 milyon dolara geriledi.

Süt ve süt ürünleri ihracatı yüzde 13 artışla 363 milyon dolardan 409 milyon dolara çıktı. Süt tozu ihracatı ise yüzde 60’lık artışla 47,4 milyon dolardan 78 milyon dolara ulaşarak sektörün lokomotifi oldu. Dünya bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye, 2025 yılında 33,5 milyon dolarlık bal ihracatı gerçekleştirdi.

2026 ihracat hedefi 4,3 milyar dolar

Sinan Kızıltan, sektörün 2026 yılı ihracat hedefinin 4,3 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı. Kızıltan, katma değerli ihracatın artırılması, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik uyumu, maliyet yönetimi, pazar çeşitlendirmesi ve risk yönetiminin öncelikli başlıklar olacağını vurguladı.

UR-GE projeleri, Turkish Seafood Turquality Projesi, yurt dışı fuar katılımları ve uluslararası kuruluşlardaki aktif rollerin ihracatın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını ifade eden Kızıltan, 2027 yılı sonunda su ürünleri ihracatında 2,5 milyar dolar hedeflediklerini söyledi.

Levrek ihracatta zirvedeki yerini korudu

Su ürünleri ihracatında “denizlerin kralı” olarak nitelendirilen levrek, 2025 yılında da liderliğini sürdürdü. Levrek ihracatı yüzde 17 artışla 570 milyon dolardan 666 milyon dolara yükseldi. Çipura ihracatı yüzde 15 artışla 585 milyon dolara, Türk somonu ihracatı ise yüzde 14 artışla 458 milyon dolardan 521 milyon dolara çıktı.

Diğer su ürünleri ihracatı 193 milyon dolar, orkinos ihracatı 123 milyon dolar, alabalık ihracatı 122 milyon dolar ve kaya levreği ihracatı 32,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın yüzde 45’i Ege’den

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2025 yılında ihracatını yüzde 7 artırarak 1 milyar 840 milyon dolara yükseltti. Böylece Ege Bölgesi, sektör ihracatının yüzde 45’ini tek başına gerçekleştirdi.

Rusya ve Irak öne çıktı

Su ürünleri ihracatında ilk sırayı 466 milyon dolarla Rusya Federasyonu aldı. İtalya’ya ihracat yüzde 17 artışla 280 milyon dolara, Hollanda’ya ihracat ise yüzde 35 artışla 229 milyon dolara ulaştı.

Kanatlı eti ihracatında Irak 306 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Suriye yüzde 557’lik artışla 92 milyon dolara yükseldi. Süt ürünleri ihracatında da Irak 69 milyon dolarla lider oldu.

Yumurta ihracatında Irak 111 milyon dolarla ilk sırayı alırken, bal ihracatında ABD, Almanya ve İngiltere öne çıkan pazarlar oldu.